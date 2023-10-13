Усман впервые высказался о предстоящем поединке с Чимаевым

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Камару Усман на своей странице в соцсетях опубликовал пост, в котором высказался о предстоящем поединке с Хамзатом Чимаевым. Усман заменил Пауло Косту, который снялся с боя из-за стафилококковой инфекции.

Хамзат Чимаев выступает в UFC в средней и полусредней весовых категориях. Он дебютировал в промоушене 15 июля 2020 года в бою против Джона Филлипса на турнире UFC on ESPN 13, выиграв сабмишном. Следующий бой провел через десять дней против Риса Макки на турнире UFC on ESPN 14, где также выиграл нокаутом.