Тим Цзю защитил титул чемпиона мира по боксу

Представляющий Австралию боксер Тим Цзю защитил титул чемпиона мира в первом среднем весе, победив американца Брайана Мендосу.

Рано утром в воскресенье в Австралии сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю - Тим, впервые защищал свой титул по версии Всемирной боксерской организации. Его соперником стал временный чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета Брайан Мендоса из США.

Не знающий поражений Тим Цзю в первом раунде присматривался к сопернику, который грамотно отстреливался и набирал очки. Первая часть поединка осталась за американцем.

Но начиная с пятого раунда Цзю наконец-то смог активизироваться. И все же время от времени Мендоса доставлял ему проблемы. Но вторая половина поединка прошла уже под диктовку австралийца.

В итоге все три судьи отдали победу Цзю - 116:112, 116:111, 117:111.