Шесть россиян вышли в финал Кубка Европы по боксу

В Будве (Черногория) завершились полуфинальные поединки Кубка Европы по боксу, которые принесли сборной России шесть побед и два поражения. Завтра в Будве состоится финал, где выступят шесть представителей национальной команды. Соян Артыш, Баир Батлаев, Джамбулат Бижамов, Вадим Щеблыкин, Габил Мамедов и Максим Кузнецов вступят в борьбу за золото. Тархан Идигов и Рамазан Ханапиев завоевали бронзовые награды.

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Результаты полуфиналов:

48 кг: Соян Артыш — Турал Савриев (Азербайджан) — 4:1

51 кг: Баир Батлаев — Аттилла Бернат (Венгрия) — 5:0

54 кг: Максим Кузнецов — Руслан Асликян (Армения) — ЯПр3

63,5 кг: Габил Мамедов — Янус Караван (Молдавия) — 5:0

67 кг: Тархан Идигов — Александр Параскив (Молдавия) — 0:5

75 кг: Джамбулат Бижамов — Миршариф Казимзаде (Азербайджан) — 5:0

86 кг: Вадим Щеблыкин — Жозеф Костур (Словения) — 5:0

92 кг: Рамазан Ханапиев — Аззис Мухийдин (Италия) 0:5

Завтра в финале выступят шесть боксёров сборной России. Начало в 18:00 по московскому времени.

Состав пар в финалах:

48 кг: Соян Артыш — Эржинал Себахтин (Болгария)

51 кг: Баир Батлаев — Рудольф Гарбоян (Армения)

54 кг: Максим Кузнецов — Ясен Радев (Болгария)

63,5 кг: Габил Мамедов — Малик Хасанов (Азербайзджан)

75 кг: Джамбулат Бижамов — Васил Цеботари (Молдавия)

86 кг: Вадим Щеблыкин — Алексей Алфёров (Беларусь)

С 8 по 14 октября в Средиземноморском спортивном центре проходит первый Кубок Европейской конфедерации бокса (EUBC). Всего в соревнованиях принимают участие 178 боксёров из 30 стран. Для участия в турнире зарегистрированы лучшие и титулованные боксёры со всего континента в каждой весовой категории.