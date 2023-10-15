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Тим Цзю обратился к своему отцу после победу на Мендосой

Тимофей Цзю, сын прославленного российского боксёра Кости Цзю, обратился к отцу после своего триумфа в поединке с Брайаном Мендосой, в котором Цзю-младший смог защитить свои чемпионские титулы.

Тим Цзю обратился к своему отцу после победу на Мендосой
© Чемпионат.com

«Папа, люблю тебя. Извини, что несколько раз поймал удары. Хотя он не видел боя, поэтому всё хорошо.

Семья значит для меня всё. Это причина, по которой я занимаюсь своим делом, и все в моей команде для меня являются семьёй. Я виду львиный прайд, делающий всё вместе, включая празднование побед.

Если мой отец захочет приехать на следующий бой, то с радсотью его встречу. Отложу ему билет в первом ряду», — приводит слова Цзю после боя Fox Sports Australia.

Победа над Мендосой стала 24-й для Цзю в проессиональной карьере.

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