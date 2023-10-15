Тим Цзю обратился к своему отцу после победу на Мендосой

«Папа, люблю тебя. Извини, что несколько раз поймал удары. Хотя он не видел боя, поэтому всё хорошо.



Семья значит для меня всё. Это причина, по которой я занимаюсь своим делом, и все в моей команде для меня являются семьёй. Я виду львиный прайд, делающий всё вместе, включая празднование побед.



Если мой отец захочет приехать на следующий бой, то с радсотью его встречу. Отложу ему билет в первом ряду», — приводит слова Цзю после боя Fox Sports Australia.