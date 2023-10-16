Тим Цзю назвал три сложнейших боя в карьере

«Думаю, я меня было несколько тяжёлых боёв. Много жёстких бойцов… Уэйд Райан в начале моей карьеры, этот бой был тяжёлым. Поединок с Терреллом Гоше также был непростым. Много… [Такеши] Иноуэ тоже был жёстким», — сказал Цзю на пресс-конференции.