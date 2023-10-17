Махачев рассказал о предложениях сменить гражданство

«Предлагали ли драться за ОАЭ? Честно сказать, было. После первого боя мне предлагали представлять Эмираты.



Мы сказали, что представляем Россию, там живем, и больше эта тема не поднималась», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев, который 21 октября подерется в Алексом Волкановски.