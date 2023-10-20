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Боец UFC Дудакова попросила привезти ей российский флаг на турнир в Абу-Даби

Российский боец смешанного стиля (ММА) Виктория Дудакова перед поединком с американкой Джин Ю Фрей на 294-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби попросила фанатов привезти ей государственный флаг. Об этом она написала в сториз Instagram.

Махачев и Волкановски провели дуэль взглядов накануне поединка за титул чемпиона UFC
© victoriadudakova/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)

"Друзья, есть здесь люди, кто приедет увидеть UFC 294 вживую? Может, кто-то сможет привезти наш флаг", — говорится в сообщении.

На счету 24-летней россиянки семь побед в семи поединках. Свою дебютный бой в ММА она провела 25 сентября 2020 года, одолев россиянку Ирину Дегтяреву. В начале октября президент UFC Дана Уайт заявил, что промоушен разрешил всем спортсменам, в том числе россиянам, выходить на поединки с национальными флагами.

Весной 2022 года UFC запретил своим бойцам выходить на поединки с флагами своих стран во избежание дискриминации национальных символов отдельных стран, в частности России. В главном событии UFC 294, который пройдет 21 октября, россиянин Ислам Махачев проведет защиту титула в поединке против австралийца Алекса Волкановски.

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