Махачев и Волкановски провели дуэль взглядов накануне поединка за титул чемпиона UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Виктория Дудакова перед поединком с американкой Джин Ю Фрей на 294-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби попросила фанатов привезти ей государственный флаг. Об этом она написала в сториз Instagram.

© victoriadudakova/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)

"Друзья, есть здесь люди, кто приедет увидеть UFC 294 вживую? Может, кто-то сможет привезти наш флаг", — говорится в сообщении.

На счету 24-летней россиянки семь побед в семи поединках. Свою дебютный бой в ММА она провела 25 сентября 2020 года, одолев россиянку Ирину Дегтяреву. В начале октября президент UFC Дана Уайт заявил, что промоушен разрешил всем спортсменам, в том числе россиянам, выходить на поединки с национальными флагами.