Чимаев — Усману: «Я приду и разобью твое лицо!»

Непобеждённый боец среднего веса (до 84 кг) UFC Хамзат Чимаев обратился к своему сопернику Камару Усману, поединок с которым состоится в ночь с 21 на 22 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

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«Я приду и разобью твоё лицо! Я здесь, чтобы выиграть. Я побью этого парня, заберу свои деньги и буду счастлив. Я лучший», — сказал Чимаев на пресс-конференции.

Хамзату Чимаеву 29 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2018 году и уже в июле 2020-го впервые выступил в UFC. В своём последнем бою на турнире UFC 279 в сентябре 2022 года Чимаев досрочно остановил в первом раунде американца Кевина Холланда.