Гольцов сделал прогноз на реванш Махачева с Волкановски

«Жду, конечно, победу от Ислама. Думаю, бой будет плотный, тяжёлый, но Махачев сделал выводы после прошлого их поединка и готов к любым неожиданностям. Выход Волкановски на коротком уведомлении? Ну на таком уровне ребята всегда готовы в любой момент выскочить, так на коротком уведомлении лучше условия. Так что они бывают готовы», — сказал Гольцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.