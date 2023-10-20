Усик заявил, что отстраняется от новостей о своей стране

«Я максимально мало читаю информацию об Украине. Ненужную информацию. Потому что информации сейчас настолько много, что человеческий мозг не может переварить, где правда, а где неправда. Я отгораживаюсь от информации, от лишних разговоров — от всего отгораживаюсь, что мешает идти к своей цели», — с казал Усик.

В конце августа Усик одолел британца Даниэля Дюбуа. Поединок завершился досрочной победой украинца: в девятом раунде украинец отправил соперника в нокдаун — его соперник не успел подняться до счета судьи. При этом в пятом раунде Усик пропустил мощный удар в пах, который был признан нелегальным (ниже уровня пояса), что привело к длительному тайм-ауту, который взял украинский боксер. Он несколько минут приходил в себя, лежа на настиле. При этом рефери не снял с британца очко. О необходимости реванша заявил промоутер Фрэнк Уоррен.