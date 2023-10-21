Чимаев: мне диагностировали рак в 2021 году

"Однажды врач подошел ко мне и сказал: "У тебя рак". Именно поэтому я объявил об уходе из спорта. Я не знал, что сказать семье. Потом мы провели еще одно обследование, и врач сказал, что рака нет. Но я не переставал кашлять кровью. Если тебе что-то говорит врач, это в любом случае остается в твоей голове", - заявил Чимаев.