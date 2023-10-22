Боец ММА упрекнул Махачева за отсутствие высказываний об СВО

«Ислам Махачев после победы над Волкановски сказал, что он не празднует победу, упомянув про Палестину и попросив остановить происходящие события. Но мы ни разу не слышали его мнение про СВО, детей Донбасса и того, что там происходит. Для кого-то в нашей стране религия важнее, чем Россия», — написал Дивнич.