Россиянка победила американку на турнире UFC под песню «Я русский»

«Сюда приехало много русскоязычных людей. Во время последней подготовки я постоянно слушала эту песню. Мне кажется, она меня мотивировала. Хотелось создать небольшой праздник для русскоязычной аудитории, потому что, несмотря на сложившуюся ситуацию в мире, русские люди немного соскучились по здоровому патриотизму. Если бы привезли российский флаг, я бы вышла с ним. У нас многонациональная команда. Мой тренер из Дагестана, менеджер – поляк, а физиотерапевт из Испании. Все выходили под песню «Я русский» и кайфовали от этой музыки», – приводит слова Дудаковой после боя Sport24.