Чемпион UFC Махачев поблагодарил болельщиков после победы над Волкановски

Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. Предыдущая встреча между ними также завершилась победой Махачева. Изначально на турнире в Абу-Даби россиянин должен был драться с Оливейрой, но тот получил травму на тренировке и не смог выступить. В со-главном бою вечера шведско-чеченский боец Хамзат Чимаев победил нигерийца Камару Усмана решением судей.