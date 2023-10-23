Чемпион UFC Махачев поблагодарил болельщиков после победы над Волкановски

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в социальных сетях прокомментировал победу Ислама Махачева над Александром Волкановски на турнире UFC 294.
"Лучший боец в мире на данный момент. Люблю тебя, брат - прими мои поздравления!" - написал Хабиб.
Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. Предыдущая встреча между ними также завершилась победой Махачева. Изначально на турнире в Абу-Даби россиянин должен был драться с Оливейрой, но тот получил травму на тренировке и не смог выступить. В со-главном бою вечера шведско-чеченский боец Хамзат Чимаев победил нигерийца Камару Усмана решением судей.
12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC-284, прошедшем в Перте (Австралия). Сейчас на счету Махачева 26 боев и 25 побед.