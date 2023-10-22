Чимаев попросил Кадырова отправить его «сражаться за Палестину»

Боец UFC Хамзат Чимаев заявил о желании отправиться воевать на стороне Палестины, если на это даст разрешение глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом пишет РБК.

После своей победы в бою в UFC он на чеченском языке обратился к Кадырову и признался, что с его поддержкой для него не будет проблемой «драться в октагоне».

«Если вы дадите свое разрешение, то клянусь, что буду первым, кто отправится туда. Прошу вас, дайте мне оружие и позвольте поехать сражаться за Палестину», — пообещал он.

Накануне Хамзат Чимаев одержал верх над Камару Усманом в бою турнира UFC 294, который состоялся в Абу-Даби.

Издание напоминает, что 29-летний Хамзат Чимаев родом из Чечни, однако в возрасте 18 лет эмигрировал в Швецию, на турнире он выступал под ее флагом. В конце сентября боец сменил спортивное гражданство и теперь представляет ОАЭ.