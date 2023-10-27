Украинского боксера Усика назвали пропавшим без вести

«Усик — грязный, маленький, худой ублюдок. У меня есть кое-что для тебя, маленькая сосиска, и скоро я тебе это покажу. Усик уже пару минут числится в списке пропавших без вести. Но все равно мы знаем, что его ждет. Так что хрен с ним», — заявил британец, не уточняя, что он имеет в виду.