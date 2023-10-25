Тайсон Фьюри прибыл в Саудовскую Аравию на бой с Нганну

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, звёздный британец Тайсон Фьюри прибыл в Саудовскую Аравию, где уже 28 октября состоится его поединок с бывшим чемпионом UFC, камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

Фьюри не выступал с декабря, когда в добровольной защите титула победил техническим нокаутом в десятом раунде соотечественника Дерека Чисору.