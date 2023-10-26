Стали известны гонорары Фьюри и Нганну за бой 28 октября

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт вечер бокса, главным событием которого станет поединок между британским чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и франко-камерунским бойцом смешанных единоборств, бывшим чемпионом промоушена UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.

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Стали известны гонорары Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну за предстоящий бой. По словам Дерека Чисоры, Цыганский король получит за поединок $ 50 млн. А Нганну, по предварительной информации, получит около $ 10 млн. Это обязательные гонорары боксёров за бой.

Официальной трансляции боя в Российской Федерации не будет. При этом «Чемпионат» осветит основные события поединка и спортивного мероприятия в целом. Старт турнира запланирован на 18:00 по московскому времени.