Отец Фьюри оценил поступок российского пенсионера, который остановил грабителя

«Потрясающе! Одним словом, потрясающе! Это хороший человек, и, поверьте, мир может им гордиться! Я бы сделал не больше, чем он», — сказал Джон Фьюри.

Инцидент произошел в Щелково. Пожилой мужчина ремонтировал свою «Оку», когда у ребенка рядом украли телефон. В этот момент москвич ударил грабителя ногой, повалил на землю и схватил. Позже подбежала прохожая, отобрала у задержанного телефон и отдала школьнику.