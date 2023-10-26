Фьюри начал щекотать Нганну во время битвы взглядов

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялась битва взглядов между британским чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и франко-камерунским бойцом смешанных единоборств, бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну . В какой-то момент Фьюри начал щекотать своего соперника, вызвав улыбку на его лице.

В последнем бою Тайсон проводил третью защиту титула с 38-летним соотечественником Дереком Чисорой. Поединок был завершён в 10-м раунде — рефери остановил бой, присудив победу Фьюри техническим нокаутом. Нганну в последний раз появлялся в октагоне в январе прошлого года, когда победил представителя Франции Сириля Гана.