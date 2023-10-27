Тайсон Фьюри оказался тяжелее Фрэнсиса Нганну перед боем в Эр-Рияде

Сегодня, 27 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошла церемония взвешивания перед боем между британцем Тайсоном Фьюри и французом Фрэнсисом Нганну. Поединок пройдёт на арене «Кинг Фахд Интернейшнл».

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Фьюри показал на взвешивании вес в 125,6 кг, а Нганну завершил взвешивание с 123,4 кг.

Отметим, что поединок между Фьюри и Нганну пройдёт 28 октября. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн трансляцию боя.