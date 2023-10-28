Непобежденный украинский боксер оскорбил британца Фьюри

«Послушайте, у меня есть путь, по которому я иду. Меня не интересуют пояса. Я уже был чемпионом. Мне терять нечего. Да, я могу еще раз стать чемпионом мира: в крузервейте, в хевивейте. Тайсону же есть много чего терять. Потому что он назвал себя королем. Но король-то с голой жопой!» — заявил украинец.