Усик будет присутствовать на поединке Нганну и Фьюри

«Если на то будет воля Божья, Усик будет присутствовать на поединке. Он должен прилететь через час. Послушайте, что бы ни случилось, на то должна быть причина. И мы здесь тоже не просто так. Все знают, почему мы здесь находимся. Потому что мы готовимся анонсировать большой поединок.



Итак, Усик будет здесь. Мы знаем на 99,9%, какой результат будет в субботнем бою. Но, всё может произойти. Мы подождем и, как только всё завершится, мы можем делать законный следующий шаг», – сказал Красюк в эфире Top Rank.