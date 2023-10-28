Украинский боксер Захожий отказался от боя с россиянином

«Не хочу делить с ними один ринг. Была возможность драться сейчас в Саудовской Аравии. Также предложили драться с Кузьминым в декабре, но я сказал, что с кем угодно, но не с россиянами. Отказывался от этих боев, потому что сейчас это не актуально», — заявил Захожий.