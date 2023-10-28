Фьюри провел битву взглядов с Криштиану Роналду

Британский боксер Тайсон Фьюри провел битву взглядов с легендарным футболистом сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

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Сегодня, 28 октября, Фьюри проведет поединок с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсисом Нганну. Перед боем британский боксер встретился с Криштиану, чтобы пообщаться.

Поединок состоится в Эр-Рияде. Он пройдет в супертяжелом весе.

Тайсон Фьюри в декабре 2022 года победил соотечественника Дерека Чисору. Он одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде. На его счету 33 победы (24 нокаутом), одна ничья и ни одного поражения.