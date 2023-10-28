Раскрыты подробности о гонорарах между Фьюри и Усиком
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в интервью Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.
Арум заявил, что не будет равного деления гонорара. Он подчеркнул, что саудовский принц Турки аль-Фейсал лично вел переговоры о гонораре для Усика и о выплатах для Фьюри.
«Ребята не тупые. Они не стали смотреть, сколько заработает их соперник. Почему? Потому что им все равно», — добавил промоутер.
29 сентября ESPN сообщил, что Фьюри и Усик подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира. По информации издания, боксерский поединок может состояться 23 декабря 2023 года или в январе 2024 года.
На счету Усика 21 победа в 21 поединке. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.
В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.