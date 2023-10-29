Усик прокомментировал победу Фьюри в бою с Нганну

«Победил ли Тайсон? Я думаю, что это шоу. Увидимся 23 декабря. Не знаю, придаст ли мне уверенности этот бой, я понятия не имею. Но послушайте, Нганну — это чемпион мира по ММА, у него очень тяжёлый удар. Но возможно Фьюри не воспринял его всерьёз. Может, думал, что это боец ММА и всё такое. Я не знаю.



Удивил ли меня нокдаун? Да, конечно. Я смотрел и думал: «Вау, Фрэнсис, будь осторожен». И говорил Фьюри: «Тайсон, джеб, джеб, двигайся, джеб», — сказал Усик в интервью на YouTube-канале Fight Hub TV.