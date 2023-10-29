$93.22-0.3498.35-0.39

Чимаев получил разрыв связки в бою с Камару Усманом

Непобеждённый боец среднего веса (до 84 кг) UFC Хамзат Чимаев получил разрыв связки правой руки в поединке с экс-чемпионом организации нигерийцем Камару Усманом, сообщает ESPN.

Чимаев получил травму в бою с Камару Усманом
© Чемпионат.com

Напомним, ранее сообщалось, что Чимаев получил перелом, однако это информация не подтвердилась. Следующие четыре недели боец проведёт с корсетом, после чего пройдёт повторное обследование. Есть вероятность, что ему придётся провести операцию.

Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости