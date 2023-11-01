Промоутер Усика сказал, победил ли Фьюри в бою с Нганну

«Мой опыт подсказывает мне, что вы не должны ничему удивляться, потому что в боксе может случиться всё. Но я был удивлён тем, как выступил Тайсон, и удивлён, как выступил Нганну. Что же касается моей оценки, то Тайсон был впереди.



Абсолютный аутсайдер, Нганну, который не провёл ни одного боя в боксе, встретился с действующим чемпионом WBC в супертяжёлом весе. И этот человек, скромный человек, дал ему урок. Какая невероятная история, голливудский сценарий, что ещё можно сказать», — сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.