Даня Милохин рассказал, когда проведет первый бой в ММА

«Когда проведу первый бой? Еще месяцев пять, может. Именно с камерами, не тренировочный. Показательный бой с камерами. Может быть, месяца три-четыре. Думаю, мне еще нужно потренироваться, чтобы не опозориться.



Думаю, что за это время ничего не погаснет (медийная популярность). Буду держать. Мне это нравится, не могу жить без этого. Если у меня этого не будет, какой смысл тогда идти в бои? Чтобы просто быть бойцом? Мне хочется быть медийным бойцом. У меня нет стратегии, но уверен, что все будет замечательно», — сказал блогер.