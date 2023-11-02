Джо Роган дал совет Волкановски после поражения от Махачева

«Конечно, он вернётся. Я не могу дождаться, чтобы увидеть, как он вернётся в строй, но иногда, когда тебя так нокаутируют, действительно нужно взять некоторое время, потому что он реально сломался.



Имею в виду, если посмотреть удар в голову — это было похоже на удар прямо в висок, прямо в эту сторону головы. Его ударили очень сильно. Знаете что? Стоит подождать немного», — сказал Роган в своём подкасте.