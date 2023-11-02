Джо Роган дал совет Волкановски после поражения от Махачева

Джо Роган дал совет Александру Волкановски после поражения от Ислама Махачева
Известный комментатор UFC Джо Роган посоветовал австралийскому бойцу Александру Волкановски сделать небольшой перерыв после поражения от Ислама Махачева на UFC 294.
«Конечно, он вернётся. Я не могу дождаться, чтобы увидеть, как он вернётся в строй, но иногда, когда тебя так нокаутируют, действительно нужно взять некоторое время, потому что он реально сломался.
Имею в виду, если посмотреть удар в голову — это было похоже на удар прямо в висок, прямо в эту сторону головы. Его ударили очень сильно. Знаете что? Стоит подождать немного», — сказал Роган в своём подкасте.
Напомним, Махачев провёл второй бой подряд против Волкановски. В первом он одержал победу единогласным судейским решением, во втором нокаутировал оппонента в середине первого раунда.