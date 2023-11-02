Маск объяснил срыв боя с Цукербергом в Колизее
Американский миллиардер, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск объяснил срыв боя с другим известным бизнесменом Марком Цукербергом, который планировалось провести в Колизее, нежеланием портить историческое место тоннами рекламы и отказом противника. Об этом он заявил в эфире подкаста The Joe Rogan Experience.
"Италия действительно была готова предоставить нам Колизей", - отметил Маск. "Я подумал, что если поединок будет в Колизее, то я не против провести его под эгидой UFC, однако мы не будем размещать тонны рекламы на Колизее, потому что это место с большой историей", - продолжил предприниматель.
По его словам, гонки NASCAR как раз были испорчены обилием рекламы, и он не хочет повторения.
"И тогда Цукерберг отказался. Но я по-прежнему готов драться с ним в любом месте, при любых правилах", - заявил Маск.
Напомним, миллиардер в июне написал в соцсетях, что хотел бы устроить бой с Цукербергом. Это было вызвано сообщениями о планах Meta (признана в РФ экстремистской) запустить платформу микроблоггинга - потенциального конкурента Twitter, приобретенную Маском в прошлом году. Тот ответил согласием. Поединок планировалось провести в августе под эгидой UFC в Колизее, однако бой так и не состоялся. Как заявил тогда Цукерберг, Маск не подтвердил предложенную им дату.