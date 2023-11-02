Маск объяснил срыв боя с Цукербергом в Колизее

"Италия действительно была готова предоставить нам Колизей", - отметил Маск. "Я подумал, что если поединок будет в Колизее, то я не против провести его под эгидой UFC, однако мы не будем размещать тонны рекламы на Колизее, потому что это место с большой историей", - продолжил предприниматель.