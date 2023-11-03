Шакур Стивенсон раскритиковал Фьюри за бой против Нганну

«Я не верю в то, что он говорит, что тренировался 12 недель. Он не выглядел так, будто бы тренировался. Не казалось, что он направил много ударов, хотя он постоянно это делает. Он казался очень нерешительным, а я знаю, в какой хорошей форме он был раньше. Обычно я большой поклонник Тайсона Фьюри, но в тот вечер он выглядел не слишком хорошо», — сказал Стивенсон в интервью TMZ.