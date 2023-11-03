Стали известны гонорары Макгрегора за 5 поединков с 2015 по 2017 год

В связи с судебным разбирательством, по которому группа бойцов смешанных единоборств предъявляют промоушену UFC коллективный иск, стали известны гонорары Конора Макгрегора за 5 поединков в промоушене с 2015 по 2017 год. Отметим, в 4 из 5 из указанных поединков Макгрегор одержал победу.