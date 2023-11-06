Сын Кадырова отреагировал на слова Хасиева о выступлении Чимаева на UFC 294

Боец смешанных единоборств Эли Кадыров, сын главы Чеченской Республика Рамзана Кадырова, отреагировал на недавний комментарий основателя российской MMA-лиги ACA Майрбека Хасиева о непобеждённом бойце UFC Хамзате Чимаеве. Хасиев ранее заявил, что поединок Хамзата и Камару Усмана был самым худшим боем из увиденных им на турнире UFC 294.