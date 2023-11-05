Боец ММА осудил Исмаилова и Минеева за спор о билетах в Палестину

"К их спору отношусь отрицательно. Плохо, что подобное вообще обсуждается. Все-таки там горе, война и умирают люди. А здесь начался непонятный абсолютно неуместный хайп.



Это же не тема для набора лайков, но выглядит именно так. Ведь их перепалка абсолютно никак не повлияет на происходящее. Если ты не можешь помочь по-настоящему, зачем организовывать такие информационные "всплески"?



Тут лучше было просто промолчать. Глупо пиариться на таких вещах. Но я очень хорошо отношусь к Маге. Он отличный человек, искренний. То же могу сказать о Вове. Мне непонятно, зачем они это устроили", — заявил спортсмен.