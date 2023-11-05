В UFC захотели провести реванш Махачева и Оливейры в 2024 году

Отмечается, что поединок на данный момент находится в разработке. Планируется, что он пройдет 20 января на турнире UFC 297 в Торонто (Канада). На этот вечер поставили бой между австралийцем Александром Волкановски и испанцем Илией Топурией, однако его могут перенести на февраль.

21 октября Махачев победил Волкановски на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Российский спортсмен, считавшийся фаворитом, нокаутировал соперника в первом раунде и во второй раз защитил титул чемпиона в легком весе. В этот вечер он должен был сразиться с Оливейрой, однако за десять дней до встречи бразилец снялся из-за травмы.