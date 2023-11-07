Дана Уайт внес ясность после слухов о бое Махачева и Оливейры на UFC 297

«По словам Даны Уайта, бой-реванш Ислама Махачева и Чарльза Оливейры не будет главным событием турнира UFC 297 в следующем месяце в Торонто. На данный момент Оливейра кажется наиболее вероятным претендентом на титул в лёгком весе, хотя Уайт сказал ESPN: «Всё возможно, но оба должны быть готовы», — написал Окамото.