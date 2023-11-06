Махачев сможет провести следующий бой весной 2024 года
Чемпион UFC в легком весе, россиянин Ислам Махачев сможет провести новый поединок не раньше 9 марта 2024 года. Об этом сообщил журналист ESPN Бретт Окамото.
«Менеджер Махачева Али Абдель-Азиз сообщил ESPN, что он проинформировал UFC о том, что Махачев будет готов к защите своего титула не раньше 9 марта», – написал Бретт Окамото в своих социальных сетях.
Ранее инсайдер Ариэль Хельвани заявил, что UFC готовит противостояние Махачева и Чарльза Оливейры на UFC 297 в Торонто, Канада. Однако менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз это опроверг.
32-летний Ислам Махачев 21 октября этого года провел защиту чемпионского титула, нокаутировав Алекса Волкановски на турнире UFC 294. Все завершилось в первом раунде.
В профессиональном MMA Ислам провел 26 поединков, в которых добился 25 побед и потерпел 1 поражение.