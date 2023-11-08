Усик рассказал, в каком месяце хочет провести бой с Фьюри

«Он может состояться в феврале, и я бы очень хотел, чтобы это был февраль. Я был готов к бою 23-го числа [декабря], но поскольку Фьюри получил несколько травм в последнем поединке, был в нокдауне, то, вероятно, противостояние будет перенесено на следующий год», — приводит слова Усика Reuters.