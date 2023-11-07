Промоутер Гаджиев отреагировал на низкие просмотры боя Фьюри и Нганну

«Здесь pay-per-view не совсем показатель. Это было масштабно. Для меня это было гораздо масштабнее, чем бой Джейка Пола и Нейта Диаса. Видимо, его только по pay-per-view можно было посмотреть. А бой Фьюри и Нганну, наверное, можно было посмотреть ещё много где. По крайней мере, лично я этот бой смотрел, а бой Джейка Пола и Нейта Диаса не смотрел, потому что было плевать. Вот и всё.



Наверное, с какой-то точки зрения это финансовый провал. Соглашусь, что бой был реально так себе. Показательное выступление Тайсона Фьюри и неплохое выступление Фрэнсиса Нганну, который реально прыгнул выше головы и большой молодец. Поэтому с тем, что это финансовый провал, не соглашусь. Но я в данной ситуации чужие деньги не считал, поэтому, может быть, это и так», – сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.