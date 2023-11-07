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Ислам Махачев поднялся на первое место в рейтинге P4P от UFC

Российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев поднялся на первое место в рейтинге лучших бойцов лиги вне зависимости от весовой категории (P4P). В настоящий момент он его делит с американцем Джоном Джонсом.

Махачев поднялся в рейтинге P4P от UFC
© Чемпионат.com

Напомним, по итогам предыдущего обновления рейтингов, состоявшегося в конце октября, Ислам улучшил положение в рейтинге P4P, однако до первой позиции не добрался. С третьего места Махачев тогда поднялся на второе.

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На третьей позиции рейтинга лучших бойцов лиги вне зависимости от весовой категории остался австралиец Александр Волкановски, которого Махачев победил в последнем поединке. Россиянин попал по сопернику хай-киком, после чего принялся добивать его. Вскоре рефери остановил поединок.

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