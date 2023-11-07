Махачев поднялся в рейтинге P4P от UFC

Российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев поднялся на первое место в рейтинге лучших бойцов лиги вне зависимости от весовой категории (P4P). В настоящий момент он его делит с американцем Джоном Джонсом.

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Напомним, по итогам предыдущего обновления рейтингов, состоявшегося в конце октября, Ислам улучшил положение в рейтинге P4P, однако до первой позиции не добрался. С третьего места Махачев тогда поднялся на второе.