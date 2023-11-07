Махачев отреагировал на свое лидерство в рейтинге лучших бойцов UFC

Чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев поблагодарил всевышнего после того, как возглавил рейтинг лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории (P4P).

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Россиянин 21 октября на турнире UFC 294 в Абу Даби в первом раунде нокаутировал австралийца Александра Волкановски и защитил чемпионский пояс в легком весе. После этого 32 летний Махачев поднялся со второго места в рейтинге на первое, опередив американца Джона Джонса.

Экс чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов, комментируя лидерство Махачева в рейтинге P4P, отметил в публикации в соцсети, что его соотечественник «продолжает писать историю».