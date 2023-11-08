Ван Дамм восхитился российским бойцом UFC

Известный актер Жан-Клод Ван Дамм встретился с тренером команды «Архангел Михаил» Мартином Водецки и передал привет российскому бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петру Яну. Слова актера приводит пресс-служба клуба.

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«Петр Ян — великий чемпион. У него хорошая техника, отличная скорость и отличное кардио», — сказал Ван Дамм.

В конце сентября российский боец заявил, что перенес операцию. Ян уступил в трех последних поединках — американцам Алджамейну Стерлингу и Шону О'Мэлли, а также грузину Мерабу Двалишвили.

На счету Яна 16 побед и пять поражений. В конце сентября менеджер спортсмена, Саят Абдрахманов, опроверг информацию о том, что его подопечный проведет свой следующий бой 9 декабря на турнире UFC в Китае против местного бойца Сонга Ядонга.