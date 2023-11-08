Экс-чемпион мира по боксу из России победил олимпийского чемпиона
Российский экс-чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Раджаб Бутаев техническим нокаутом победил олимпийского чемпиона-2016 Фазлиддина Гаибназарова из Узбекистана на турнире в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
Команда Гаибназарова отказалась от продолжения боя после третьего раунда.
«Как вы видели, я с первого раунда шел вперед. Да, пропускал удары, но их не чувствовал. Не удивился тому, что угол соперника отказался от продолжения боя. Смотрел в его глаза и видел, что он уже не хочет драться.
Вообще я только начинал работать, и через несколько раундов для него все могло бы быть намного хуже. Я видел, что после моих ударов ему больно.
Ни в коем случае не хочу повторения простоя. Все равно эти полтора года без боев сказывались. И сейчас я хочу отдохнуть недели две, а потом сразу поехать в свой тренировочный лагерь», — заявил Бутаев.
Со-главным событием боксерского вечера, проходившего на площадке «Red Arena» в игорной зоне «Красная Поляна», стал медиа-бой в полутяжелом весе. Тимур «Архангел» Никулин техническим нокаутом в третьем раунде взял верх над Ибрагимом «Никархо» Исламовым. В другом медиа-поединке Гор «Рокки» Туманян единогласным решением судей одолел Андрея «Ушу Мастера» Ефимова.