Мокаев назвал оппонента, с которым подрался бы в феврале 2024 года

«Слышал, что тебе нужен оппонент на 25 февраля, а я знаю, что мексиканцы — сложные соперники. Брэндон Морено, давай проведём этот бой. Я буду в Мексике, просто проинформируете UFC», — написал Мокаев в соцсети X (ранее Twitter).