Холифилд высказался о предстоящем бое Усика и Фьюри

«Оба боксёра хороши. Это будет отличный бой. Каждый из них хорош в своём деле, но я знаю, что Тайсон Фьюри будет в отличной форме. Его форма будет отличаться [от того, что было в бою с Фрэнсисом Нганну]», — сказал Холифилд на каналеFight Hub TV в YouTube.