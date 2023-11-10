Чемпион мира заявил, что Махачев отстоял честь России в поединке с Волкановски

«Поздравляю Ислама Махачева, он отстоял честь России и доказал, что российская школа боевых искусств лидирует в мире. Волкановски — очень опытный атлет, очень опасный, волевой, амбициозный, харизматичный. Просто Ислам базово был классом выше. В первом бое сыграла роль акклиматизация, еще, возможно, были факторы, которые могли помешать Махачеву доминировать. А в этом бое все встало на свои места», — считает Хасиков.