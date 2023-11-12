Бывший соперник Усика назвал преимущество украинца над Фьюри

Что же касается Усика, то он очень стабилен. Он всегда выступает на высочайшем уровне, у него нет взлётов и падений. Фьюри несколько раз падал. И считать его лучшим… Люди сами позволили себя обмануть», — сказал Хантер в интервью YouTube-каналу Seconds Out.