Сергей Павлович рассказал, что делал со своими обидчиками в детстве

«Дрался ли я на улице в детстве? Да, приходилось драться. Мы росли в маленьком посёлке, где, скажем так, своё мужское нужно было отстаивать кулаками: если ты слабый, то не сможешь сходить куда-нибудь нормально. Другие должны знать, что ты можешь за себя постоять.



Побеждали ли меня на улице? Разное бывало. Но если я проигрывал, у меня это заседало [в голове], я начинал упорно пахать, а потом говорил [обидчику]: «Пойдём, братишка», — сказал Павлович на канале Майкла Биспинга в YouTube.